Чемпіонат Саудівської Аравії з футболу продовжує збирати зірок світового масштабу

Саудівська Аравія великими літерами вирішила нанести своє ім'я на футбольну карту. Першим гучним придбання арабської Про Ліги став Кріштіану Роналду, проте це виявився лише початок. Літнє трансферне вікно не перестає дивувати все новими гучними прізвищами зірок, які обирають для завершення або продовження карʼєри чемпіонат Саудівської Аравії, який, схоже остаточно замінить Китай та США у цьому аспекті.

Навіщо витрачаються мільйони?

Для арабської країни це зовсім не іграшка чи забаганка місцевих шейхів - Саудівська Аравія взяла курс на досягнення власних політичних цілей та вдосконалення іміджу, прагнути стати більш відкритою державою, що відходить він консервативних цінностей. Футбол та спорт в цілому - це чудовий інструмент для цього, адже в крані лишається багато заборон та обмежень. Наприклад, азартні ігри забороняються бараном, тож ігрові автомати на реальні гроші не прийнятні для арабської культури.

В рамках обраної стратегії футболу приділяється особливе місце, причому її характер дещо відрізняється від США та Китаю, куди в останні роки відправлялися зустрічати футбольну пенсію зірки різного калібру. Тут же амбіції величезні - Про Ліга має намір стати мало не в один ряд з топовими європейськими чемпіонатами, тому поки лише набирає оберти.

Прямо зараз Про Ліга пропонує мільйонні контракти гравцям, які могли б ще досить довго та плідно грати на високому рівні в Європі, а не лише «збитим льотчикам». Лише подивіться на прізвища та їх нові клуби, чиї трансфери вже були узгоджені протягом червня 2023 року:

Карім Бензема (Аль-Іттіхад);

Нґоло Канте (Аль-Іттіхад);

Каліду Кулібалі (Аль-Хілаль);

Рубен Невеш (Аль-Хілаль);

Едуар Менді (Аль-Ахлі);

Роберто Фірміно (Аль-Ахлі);

Марцело Брозовіч (Аль-Наср).

Очевидно, що до кінця трансферного періоду список відчутно зросте, адже на сьогодні угода виглядає дуже привабливою для обох сторін. Футболіст отримує суперумови, в деяких випадках відверто останній раз в карʼєрі, а чемпіонат Саудівської Аравії з кожним підписанням стає ближчим до мети стати помітною подією у футбольному світі.

Це ж було вже!

Так, але ні. Подібна історія не є новою для світового футболу. Свого часу схожий фурор на футбольному ринку наводила китайська Суперліга, куди також відбували заслужені майстри мʼяча. Щоправда, там фінансова казка скінчилась надто швидко - буквально трохи більше ніж за рік місцева футбольна асоціація взялася вводити обмеження на легіонерів, клуби почали оподатковуватись великими сумами, а вектор розвитку був взятий на національну збірну. Остаточно мильна бульбашка луснула із настанням пандемії та різким скороченням фінансування футбольних клубів.

У випадку з Саудівською Аравією фінансові передумови більш ніж привабливі - країна інтенсивно розвивається та не припиняє інвестувати гроші у все на світі. У центрі уваги саме футбольний чемпіонат та його привабливість для світу, тож нафтодолари мають ще довго підживлювати амбіційний проєкт. Тим більше, що футбол там дійсно люблять, що підтвердив нещодавній Чемпіонат Світу в Катарі. Все ці фактори мають підвищити умовний рейтинг країни у світі та зробити Саудівську Аравію відкритішою, а одна з ключових задач - перетворити її на найбільший інвестиційний центр.