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Офіційно! Джоковича знову депортують із Австралії

Офіційно! Джоковича знову депортують із Австралії

Візу сербського тенісиста анулювали вдруге

Перша ракетка світу Новак Джокович не виступить на Australian Open. Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук повторно скасував візу серба.

Таке рішення ухвалено на користь захисту здоров'я громадян країни.

Нагадаємо, що 5 січня Джокович прибув до Мельбурна, але прикордонники його затримали та анулювали візу. Серб на певний час залишився в готелі, а 10 січня виграв апеляцію та розпочав підготовку до турніру. Втім влада країни зберегла за собою право депортувати Новака.

Пізніше Джоковича включили до жеребкування турніру.

Серба підозрювали, що він міг фальсифікувати свій результат тесту на коронавірус.

Источник: meta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: теннис

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