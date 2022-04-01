1 млн доларів за літак або корабель. Рішення парламенту

Верховна рада на засіданні 1 квітня ухвалила розміри грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Згідно з проєктом закону 7229, повідомляє Суспільне, здавати військову техніку та транспорт армії РФ пропонується військовослужбовцям ЗСУ, інших силових структур Російської Федерації та пересічним громадянам. Техніка повинна бути у гарному стані і придатна для подальшого застосування.

За бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) встановлена нагорода у 1 000 000 доларів, таку ж суму можна отримати за корабель І або 2 рангу; по 500 тисяч виплачуватимуть за бойовий вертоліт та корабель 3 або 4 рангу. За реактивні системи залпового вогню — від 25 000 до 35 000 доларів; танк або “самоходка” — 100 000.

За бойові машини піхоти (десанту), бронетранспортери, броньовані розвідувально-дозорні машини даватимуть по 50 000 доларів, за військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), тягач, військові інженерні машини розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладчики, для розгородження, прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт або для подолання водних перешкод виплачуватимуть по 10 000 доларів.

Агентство Телевидения Новости