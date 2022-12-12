10 ударів по районах зосередження особового складу, техніки та пунктам управління за добу: втрати ворога уточнюються

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 12 грудня. 292 доба війни.

Протягом доби окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.

З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости