100 жителям Харківщини повернули світло в домівки: у Боровській громаді відновлюють електропостачання

У Борівській громаді частково відновили електропостачання для знеструмлених через обстріли споживачів.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Борівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» повернули світло понад 100 жителям громади, які були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу ввечері 24 вересня.

Як розповів старший майстер Борівського РЕМ Валерій Сидоренко, енергетики продовжують працювати в умовах постійної загрози обстрілів.

«Ситуація напружена. У деяких селах, де ми відновлюємо електропостачання, вже оголошено обовʼязкову евакуацію. Проте ми намагаємося ремонтувати пошкоджені мережі всюди, де живуть люди. На жаль, до деяких населених пунктів ми не можемо потрапити через повторні обстріли та відповідно високу небезпеку», – зазначив Валерій Сидоренко.

Нагадаємо, 24 вересня місцева влада оголосила обовʼязкову евакуацію з населених пунктів Борівської громади, які найбільш наближені до лінії фронту.

Агентство Телевидения Новости