11 червня 978 року — Володимир Святославич після 3-річної усобиці здобуває Київський Великокняжий стіл
Посівши в Києві Володимир:
● приєднав до своєї держави землі в'ятичів (982), ятвягів (983), радимичів (984), білих хорватів (981);
● воював проти булгарів (985), греків (988), вірменів (1000), поляків (1001), печенігів (996, 1015);
● охрестився під іменем Василь, християнізував Русь (988) чим об'єднав всі землі Русі однією релігією;
● встановив Київську митрополію Константинопольського патріархату;
● розширив межі столиці Києва, збудував Десятинну церкву (996);
● першим із руських князів розпочав карбувати власну золоту монету;
● заснував Переяслав (992) та інші міста;
● використовував особистий знак «тризуб», що став у ХХ столітті гербом України.
Джерело: @istoriya_ukrainy