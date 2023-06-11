11 червня 978 року — Володимир Святославич після 3-річної усобиці здобуває Київський Великокняжий стіл

Посівши в Києві Володимир:

● приєднав до своєї держави землі в'ятичів (982), ятвягів (983), радимичів (984), білих хорватів (981);

● воював проти булгарів (985), греків (988), вірменів (1000), поляків (1001), печенігів (996, 1015);

● охрестився під іменем Василь, християнізував Русь (988) чим об'єднав всі землі Русі однією релігією;

● встановив Київську митрополію Константинопольського патріархату;

● розширив межі столиці Києва, збудував Десятинну церкву (996);

● першим із руських князів розпочав карбувати власну золоту монету;

● заснував Переяслав (992) та інші міста;

● використовував особистий знак «тризуб», що став у ХХ столітті гербом України.

Джерело: @istoriya_ukrainy

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