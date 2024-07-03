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118 топонімічних назв перейменують на Харківщині в Люботинській громаді

118 топонімічних назв перейменують на Харківщині в Люботинській громаді

Перейменування назв вулиць та провулків обговорили на шостому засіданні робочої групи з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії, який пройшов 2 липня під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської.

«Продовжуємо працювати в цьому напрямку. Питання щодо перейменування об’єктів топоніміки на Харківщині особисто контролює голова області Олег Синєгубов. Тож, зараз, разом з представниками громад, науковцями, громадськістю, робимо важливу для нашого регіону справу», – зазначила Віта Ковальська. 

Наступне засідання Робочої групи Харківської обласної військової адміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії відбудеться 9 липня.

Нагадаємо, у березні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії», який набув чинності 27 липня 2023 року.

Заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 — 27 квітня 2024 року. 

Відповідно до «Заключних положень» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з 28 квітня 2024 року відповідні повноваження перейшли до голів або осіб які здійснюють повноваження обласних державних адміністрацій.

Агентство Телевидения Новости

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