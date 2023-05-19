Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:36
Просмотров: 151

12 аварій на водоводах усунено в Харкові

12 аварій на водоводах усунено в Харкові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» 18 травня почали усунення 12 аварійних ситуацій на водоводах.

Зокрема, у Новобаварському районі ремонт проводять на вводі в будинок на вул. Власенка. Там комунальники проводять заміну 30 м технічно зношеного трубопроводу діаметром 100 мм.«Паралельно проводимо ліквідацію аварійної ситуації на магістралі діаметром 100 мм на вул. Новоприміській. Також у планах – капремонт оглядових колодязів на вулицях Юрія Паращука та Конотопській», – повідомив начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков.Напередодні ремонтні бригади усунули вісім аварійних ситуацій на водоводах.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 