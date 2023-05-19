12 аварій на водоводах усунено в Харкові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» 18 травня почали усунення 12 аварійних ситуацій на водоводах.

Зокрема, у Новобаварському районі ремонт проводять на вводі в будинок на вул. Власенка. Там комунальники проводять заміну 30 м технічно зношеного трубопроводу діаметром 100 мм.«Паралельно проводимо ліквідацію аварійної ситуації на магістралі діаметром 100 мм на вул. Новоприміській. Також у планах – капремонт оглядових колодязів на вулицях Юрія Паращука та Конотопській», – повідомив начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков.Напередодні ремонтні бригади усунули вісім аварійних ситуацій на водоводах.

Джерело: Харківська міськрада

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