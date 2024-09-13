Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:58
Просмотров: 110

13 вересня 1848 року у Львівському університеті відкрилася катедра руської (української) мови і літератури

13 вересня 1848 року у Львівському університеті відкрилася катедра руської (української) мови і літератури

Її очолив Яків Головацький, на той час секретар окружної Руської ради в Чорткові. Проте невирішеним залишалося головне питання – вироблення правопису і літературної мови.

На Соборі руських учених, що відбувся у Львові в жовтні 1848 року, лунали заклики: «для письма нашого пріймити найстосовнійшу писовню, висвітити рожницю мовы нашои одъ языка старословяньского, такоже одъ російського і одъ польського», а також «во имя розуму чоловіческого, абы не творено нового ученого языка».

Як наслідок, поширеною була вимога запровадження української мови в діловодство установ, військовий вишкіл та написання цією мовою назв населених пунктів, площ і вулиць Львова. На одному з засідань Головної Руської Ради обговорювалося питання про увічнення пам'яті видатних діячів українського народу, зокрема про спорудження пам'ятника Богданові Хмельницькому у Львові.

Великою мірою активізувалося літературне життя міста. Загальне політичне і культурне збудження сприяло піднесенню літературної творчості послідовників "Руської Трійці" Миколи Устияновича й Антона Могильницького. В їхніх творах звучали патріотичні мотиви, любов до рідного краю, його історії, заклики до самовідданої праці для добра народу. Виданням першої поетичної збірки розпочав літературну діяльність львівський поет І. Гушалевич, в поезіях якого, написаних в дусі народних пісень, звучали любов до рідної землі, ідея єдності українського народу.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9412

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

сцарь обнулився і почав погрози з нуля?
Сегодня 11:11    137
Мінімум 188 збитих "Орлан-10" — це випадки, для яких є фото- та відеопідтвердження, в реальності збитих "Орланів" більше
Сегодня 10:29    100
СБУ затримала інформатора російського гру, який перетворив свою квартиру у «спостережний пост» за Силами оборони у Запоріжжі
Сегодня 10:02    130
Посилення української ППО – нагальне завдання для захисту цивільних від терору рф
Сегодня 09:50    116
рашисти вгатили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Сегодня 09:38    126
СБУ викрила ще одного ворожого поплічника, який передавав окупантам локації опорних пунктів ЗСУ на Донеччині
Сегодня 09:26    132
россия сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов над атомными объектами Украины
Сегодня 09:15    110
Окупанти вдарили по машинах гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині
Сегодня 08:44    126
Українська та російська влада вперше публічно підтвердили контрнаступ армії рф на Курщині
Сегодня 08:33    137
Оперативна інформація станом на 08.00 13.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:18    125
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 