136 гектарів території розміновано у Харківській області

З 13 до 19 квітня включно фахівці провели розмінування на 17,3 км ділянок автодоріг та 144 км ліній електропередач. За цей період обстежили 4 об’єкти.

Як розповіли у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, протягом тижня було розміновано 136 га території та знищено 1908 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня було 310 залучень вибухотехнів. Завдяки розмінуванню підключили до електромережі 290 абонентів та ще 190 споживачів повторно після обстрілу.

Так, тільки за 19 квітня на території Харківської області проведено розмінування 24,5 га території, 2,8 км ділянок автомобільних доріг та 30,3 км ліній електропередач. Фахівцям вдалося знищити за добу 418 вибухонебезпечних предметів. Окрім того, підключили до електромережі 95 абонентів.

Закликаємо жителів області бути обережними! У регіоні залишається висока мінна небезпека.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів терміново телефонуйте за номерами 101 чи 102.

Агентство Телевидения Новости