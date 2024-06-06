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15% військовозобов’язаних вже уточнили свої дані з 18 травня – Міноборони

15% військовозобов’язаних вже уточнили свої дані з 18 травня – Міноборони

Через застосунок «Резерв+» уже оновили дані 1 млн 412 тисяч військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Як пише Українська правда, про це розказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Цифра, яка зараз є актуальною по «Резерву+» це 1 млн 412 тисяч. Ці люди віддали перевагу цифровому сервісу, застосунку, який є новий. Скачали його значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше», зазначив Лазуткін.  

На цей момент близько 15% уточнили свої дані. Є ще можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані й виконати норму закону, кажуть в Міноборони.

Лазуткін розповів, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тисяч українців, які проживають за кордоном. Переважно це українці у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.

Агентство Телевидения Новости

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