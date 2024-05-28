17-річним юнакам надсилатимуть повістки, якщо вони не стали на військовий облік до ТЦК

Відповідно до статті 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають, йдеться в повідомленні.

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