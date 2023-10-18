Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 97

18 жовтня 1918 року було утворено Українську Національну Раду

18 жовтня 1918 року було утворено Українську Національну Раду

18 жовтня 1918 року у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.

Українська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР (УНРада) — вищий законодавчий орган Західно-Української Народної Республіки — Західної Області Української Народної Республіки. Постала як Конституанта (Конституційні Збори) українського народу, що проживав на своїх етнографічних землях в Австро-Угорській імперії.

19 жовтня 1918 УНРада прийняла постанову про утворення Української держави на українських етнографічних землях у складі Австро-Угорщини та закликала національні меншини направити своїх представників до УНРади пропорційно кількості населення. Президентом УНРади став Євген Петрушевич.

В екзилі державний центр існував без законодавчого органу, тільки короткотривало. 1921 року в Тарнові діяла Рада Республіки, представницький орган УНР у складі делегатів партій, профспілок і культурних організацій.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6914

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

путінські навіювання про «один народ» вже 600 днів розбиваються об міць української оборони
Сегодня 10:02    115
США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков
Сегодня 09:50    119
Кажуть, в Україні оголосили в розшук поляка із ЗСУ, який вбив людину. Це – черговий ворожий фейк
Сегодня 09:38    118
СБУ ліквідувала ще 4 «схеми ухилянтів»: одна з них передбачала фіктивне одруження на особах з інвалідністю
Сегодня 09:26    119
Підриви торгових суден на морських мінах – це наслідки російської агресії
Сегодня 09:14    114
Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна
Сегодня 08:45    100
187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито
Сегодня 08:33    111
Карта наиболее жирных целей для ударов ATACMS выглядят примерно так
Сегодня 08:22    142
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який шпигував за підрозділами ЗСУ під Бахмутом
Сегодня 08:12    110
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:57    114
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 