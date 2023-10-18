18 жовтня 1918 року було утворено Українську Національну Раду

18 жовтня 1918 року у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.

Українська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР (УНРада) — вищий законодавчий орган Західно-Української Народної Республіки — Західної Області Української Народної Республіки. Постала як Конституанта (Конституційні Збори) українського народу, що проживав на своїх етнографічних землях в Австро-Угорській імперії.

19 жовтня 1918 УНРада прийняла постанову про утворення Української держави на українських етнографічних землях у складі Австро-Угорщини та закликала національні меншини направити своїх представників до УНРади пропорційно кількості населення. Президентом УНРади став Євген Петрушевич.

В екзилі державний центр існував без законодавчого органу, тільки короткотривало. 1921 року в Тарнові діяла Рада Республіки, представницький орган УНР у складі делегатів партій, профспілок і культурних організацій.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6914

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