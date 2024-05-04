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Як роспропаганда використала одеську трагедію

Як роспропаганда використала одеську трагедію

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Регулярні «безбашені» ракетні атаки по Одесі виглядають заздалегідь спланованими символічними «ударами відплати» за події 2 травня 2014 року у місцевому Будинку профспілок.

Спікерка ради федерації матвієнко заявила:

- Сьогодні, через 10 років після трагедії, вже усім має бути очевидно, що для знищення фашистсько-бандерівської ідеології, що зміцнилася в Києві, потрібні зусилля ззовні.

Натомість пропаганда протягом цих років активно використовувала події 10-річної давнини. Але тоді – лише щоб постфактум виправдати окупацію Криму, підтримку так званих «народних республік», поширити серед мешканців рф антиукраїнські настрої, побазікати про захист російськомовних.

Джерело: https://t.me/spravdi/38363

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