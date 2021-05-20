19.05.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Європейський Союз

Щонайменше 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу були введені в Європейському союзі станом на вівторок 18 травня. Цей показник вказує на те, що ЄС рухається на шляху до досягнення своєї мети щодо повної вакцинації до кінця липня – 70 % дорослого населення, тобто приблизно 255 млн осіб з 448 мільйонів його жителів.

G20

Країни Великої двадцятки (G20) підтримають безоплатне ліцензування патентів на вакцини від коронавірусу нового типу для їх виробництва в країнах, що розвиваються. Прийняття документа очікується у п’ятницю на Глобальному саміті з охорони здоров’я в Римі, який організовується Євросоюзом і Італією – країни, що головує в Групі двадцяти. Крім членів G20, в ньому планується участь глав міжнародних організацій. В рамках цієї ініціативи виробники препаратів безоплатно передаватимуть ліцензії на виробництво вакцин країнам з низьким рівнем доходів.

Австрійська Республіка

Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров'я, з червня п. р. Австрія припиняє щеплення вакциною від «AstraZeneca». За даними МОЗ, причиною цього не є питання ефективності, а наявність проблем у виробника з доставкою. Відтепер 90 % доз вакцин, замовлених Австрією у найближчі два роки, становитимуть мРНК-вакцини.

Королівство Бельгія

У Бельгії принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 40 % населення країни. Про це свідчать останні дані від органів охорони здоров’я. Щеплення принаймні першою дозою вакцини отримали 4 млн осіб, що становить понад 40 % дорослого населення країни. З них 1,3 млн отримали вже обидві дози щеплення. На щеплення вже запрошують людей віком від 46 років, а 41-річні можуть ставати у чергу. Бельгія – серед перших країн ЄС, які перетнули позначку у 40 % щеплених першою дозою, разом із Фінляндією та Австрією.

Королівство Данія

17 травня п. р. парламентська більшість досягла згоди про широкомасштабну відміну карантинних обмежень в Данії, починаючи з 21 травня п. р. Парламентські партії також домовилися поетапно відмінити вимогу щодо носіння захисних масок та коронавірусних паспортів після того, як все населення старше 16 років буде вакциноване до кінця серпня п. р.

Королівство Іспанія

В Іспанії вчені Інституту охорони здоров’я Карлоса III після дослідження дійшли висновку, що людям віком до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, для другої дози "дуже безпечно" та навіть більш ефективно використати вакцину Pfizer-BioNTech. Іспанія – серед країн Європи, які встановили вікові обмеження на застосування препарату AstraZeneca після того, як стало відомо про дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених пацієнтів, переважно молодого віку.

Федеративна Республіка Німеччина

Відповідно до заяви Федерального міністра охорони здоровя Німеччини з 07.06.2021 року Німеччина скасує поділ на пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу на загальнонаціональному рівні. Це означатиме скасування таких критеріїв як вік, хвороби з групи ризику чи тип зайнятості. Таким чином, на щеплення зможуть реєструватися люди, які не належать до жодної з пріоритетних груп, та отримати щеплення як у центрах вакцинації, так і у лікаря.

Королівство Швеція

Збройні сили Швеції звертаються до влади країни з проханням здійснити вакцинацію майже 300 шведських військовослужбовців, які перебувають за кордоном і більшість з яких базуються в Малі в рамках європейських зусиль з підтримання миру.

Сполучені Штати Америки

До кінця червня США відправлять в інші країни не менше 20 мільйонів доз вакцини проти Covid. Про це повідомив президент США Джо Байден. Байден оголосив, що дози Pfizer / BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson будуть відправлені до країн, які мають потребу в них для проведення місцевих кампаній вакцинації проти Covid.

Канада

Канадські молекулярні біологи створили вакцину від коронавірусу, що складається з вірусоподібних частинок рослинного походження, і перевірили її в дії на двох сотнях добровольців, які брали участь у першій фазі клінічних випробувань. “Наші спостереження показали, що добровольці однаково добре переносили всі варіанти введення вакцини в їхній організм. Після ін’єкції другої дози кількість антитіл в крові більшості з них було приблизно в десять разів вище, ніж у плазмі людей, які перехворіли на COVID-19”, – пишуть дослідники. За минулий рік вчені з США, Британії, Китаю і низки інших країн розробили декілька десятків вакцин від коронавірусу нового типу, частина яких вже пройшла клінічні випробування і масово застосовується для захисту населення від COVID-19. Серед цих препаратів є і класичні інактивовані та рекомбінантні вакцини, і щеплення на базі нових та майже невивчених технологій, що дають змогу вводити в людські клітини фрагменти чужорідної РНК і змушувати їх виробляти велику кількість білків вірусу. Частина вакцин була створена на базі інших вірусів і технологій, які вже використовуються для створення різних щеплень.

Королівство Саудівська Аравія

Міністерство охорони здоров’я уточнило, що у Королівстві є лише 4 затверджені міністерством вакцини: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna.

Відвідування державних установ, а також ряду економічних, суспільних, культурних та інших заходів в Саудівській Аравії стане неможливим з 1 серпня без довідки про наявність щеплення від коронавірусу.

Південно-Африканська Республіка

У ПАР стартувала масова кампанія з вакцинації від коронавірусу жителів країни віком старше 60 років. Місцева влада розраховує до кінця червня вакцинувати близько 5 млн. осіб цієї вікової категорії.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»