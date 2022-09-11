200 днів протистояння: зведення Генштабу станом на вечір 11 вересня

Триває двохсота доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації.

Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил російської федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях «Камаз», 20 броньованих машинах «Тигр» та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників. В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ.

Агентство Телевидения Новости