$23 млрд допомоги від міжнародних партнерів з початку року

Україна з початку року отримала понад $23 млрд допомоги від міжнародних партнерів для фінансування дефіциту держбюджету.

Доходи держбюджету за 6 місяців цього року склали 1,3 трлн грн. Видатки є дещо більшими — майже 1,8 трлн грн.

Частка, виділена на безпеку та оборону складає більше половини держбюджету. На другому місці – соціальні програми — 231 млрд грн за перші півроку.

Понад 1,7 млрд грн уряд спрямував на відновлення медзакладів у дев'яти областях України.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34911

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