27 травня оголошено у Харкові Днем жалоби

У Харкові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомили в Харківській міській раді.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також завтра заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Агентство Телевидения Новости