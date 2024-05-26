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27 травня оголошено у Харкові Днем жалоби

27 травня оголошено у Харкові Днем жалоби

У Харкові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомили в Харківській міській раді.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також завтра заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Агентство Телевидения Новости

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