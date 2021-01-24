558,5 млрд грн – стільки готівки перебувало в обігу в Україні на 1 січня 2021 року

З них банкнот – на 555,1 млрд грн (3 млрд шт.) та монет – на 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт.).

● Ділимося оновленою статистикою готівкового обігу. Отже.

● На одного українця припадало 72 банкноти та 149 розмінних і платіжних обігових монет (на початок 2020 року – 70 та 182 шт. відповідно).

● Яких банкнот та монет найбільше в обігу? Серед банкнот – номіналом 200 гривень, а серед монет – номіналом 10 копійок (24,0% та 29,2% від загальної кількості в обігу відповідно).

● Також від жовтня 2019 року в обігу з’явилося вже 65,3 млн шт. банкнот (2,2% від загальної кількості банкнот в обігу) найвищого номіналу 1000 гривень.

● За 2020 рік готівка в обігу зросла на третину або 133,4 млрд грн.

Таке збільшення готівки – не є унікальним явищем, аналогічні тенденції спостерігаються в більшості країн світу. Це зумовлено як загальним зростанням фінансових заощаджень, так і попитом на ліквідні активи внаслідок невизначеності щодо поширення коронавірусу, тривалості карантину та відповідних обмежень.

Через це готівка довше затримується в обігу – з кінця березня минулого року її надходження в банки знизилися, хоча видача залишалася відносно незмінною. Найбільше знизилися надходження до кас банків за платіжними картками та за придбану іноземну валюту.

● Попри зростання готівки в обігу у 2020 році суттєво зростали також обсяги коштів на рахунках банків. Як наслідок, співвідношення готівки та грошової маси залишилося практично на рівні минулих років.

● На думку Національного банку, в міру зменшення невизначеності попит на готівку поступово слабшатиме.

Тим більше, що українці активно користуються перевагами безготівкових розрахунків і суми безготівкових операцій з використанням платіжних карток впродовж року зростали. Так, частка безготівкових операцій у загальній сумі операцій з платіжними картками за минулий рік зросла більше ніж на 3 в.п. (з 55% у січні до 58% у листопаді).

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

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