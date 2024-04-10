Банк Англії представив дизайн банкнот із зображенням короля Великої Британії Чарльза III.

Банкноти Чарльзу III вручили глава Банку Англії Ендрю Бейлі та головний касир і виконавчий директор банківського відділу Сара Джон.

За інформацією Букінгемського палацу, банкноти номіналом 10 фунтів стерлінгів увійдуть в обіг 5 червня. Також у пресслужбі королівської сім'ї зазначили, що це перший випадок, коли Банк Англії змінив зображення монарха на банкноті. До цього королева Єлизавета II була єдиним британським монархом, чиє зображення з'явилося на банкнотах Англії 1960 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/142847

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