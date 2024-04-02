росія обходить санкції за допомогою криптовалюти

російський бізнес знайшов метод обходу західних санкцій для купівлі товарів подвійного призначення — криптовалюта. Віртуальною готівкою рф оплачує товари, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання — The Wall Street Journal.

Так, встановлено, що російський контрабандист Андрій Звєрєв оплачував товари з Китаю для концерну "Калашников" за допомогою криптовалютного токену Tether. Це дозволило йому отримати електронні деталі для дронів, які належать до товарів подвійного призначення, що підпадають під санкції США та ЄС.

Видання пояснює, що Tether став одним із стандартних методів оплати на чорному ринку в світі. Органи влади мають обмежені можливості відстежувати використання цифрової валюти у світі, на відміну від емітованих урядом доларів у банківській системі.

Тож Звєрєв переказав за свої замовлення мільйони доларів "Калашникова" у Гонконг, а доставка товарів йшла через країни Центральної Азії, щоб був відсутній митний контроль.

"росія все більше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України", — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Крім того, російська криптобіржа Garantex відіграє ключову роль у процесі обходу санкцій, дозволяючи користувачам конвертувати рублі в Tether.

Додається, що Міністерство фінансів США вимагає від Конгресу ухвалити закон, який надає йому можливість блокувати транзакції в стейблкоїнах, деномінованих у доларах США, як-от Tether.

Минулого тижня відомство внесло в чорний список московську компанію, яка співпрацювала з російським банком, який потрапив під санкції, щоб здійснювати платежі черезTether.

Джерело: https://t.me/znua_live/141582

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