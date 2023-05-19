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65 000 автомобілів з гуманітарними вантажами оформили ДПСУ

65 000 автомобілів з гуманітарними вантажами оформили ДПСУ

Благодійниками та волонтерами було доставлено медикаменти, медичне обладнання, перев’язувальний матеріал, продукти харчування, засоби гігієни, одяг та ще багато інших видів товарів, які вкрай необхідні українцям у цей важкий час. Кожна партія такого вантажу – це внесок у нашу Перемогу над ворогом, підтримка для наших захисників та усього народу України.

Нагадаємо, що гуманітарна допомога з-за кордону почала надходити в Україну вже з другого дня повномасштабного вторгнення рф. Задля якомога швидшого оформлення допомоги, у пунктах перетину кордону, де є технологічна можливість, було виділено окремі смуги руху для оформлення вантажів у пріоритетному порядку, а документальні процедури спрощено.

Агентство Телевидения Новости

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