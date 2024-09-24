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72 мільйони віділив Кабмін на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року

72 мільйони віділив Кабмін на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року

Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Українська правда.

«3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення», йдеться у розпорядженні уряду.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.

Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

Агентство Телевидения Новости

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