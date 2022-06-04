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Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх

Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх

На сайті Київського безпекового форуму вийшов текст "Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх" (https://ksf.openukraine.org/ua/news/2392-antiputinsyka-koalicija--garantiji-bezpeki-dlya-vsih?fbclid=IwAR2CG1l1i1pllrnoNO51Yxl990QP4GYnUYropxYMH20ekA0lcokI9qbG7bs). Її автор - Володимир Василенко, професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Надзвичайний і Повноважний посол.

Цей текст важливо читати пам'ятаючи ще одну сторінку його біографії. У 2001 році Генеральна Асамблея ООН обирає тоді професора Василенка до Міжнародного Кримінального Трибуналу по колишній Югославії, де він працював суддею з 2002 по 2005 роки.

Цитата: "...У випадку Росії мають бути: демонтована система пропаганди рашистської ідеології, а сама ідеологія заборонена; реформовані каральні органи, насамперед ФСБ; створені умови для вільного самовизначення народів та націй, які були у свій час уярмлені кремлівським імперіалізмом і нині насильно утримуються у складі Росії; деокуповані неправомірно загарбані в минулому території інших держав.

Росія має бути позбавлена статусу постійного члена Ради Безпеки ООН.

У Росії має бути вилучена і знищена вся зброя, використання якої заборонено міжнародним гуманітарним правом, і введена заборона на оснащення російських збройних сил наступальною зброєю".

Источник: https://t.me/blacklampa/6246

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