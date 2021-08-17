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17.08.2021 16:52
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Артур Товмасян написал заявление о сложении полномочий главы облсовета

Артур Товмасян написал заявление о сложении полномочий главы облсовета

Артур Товмасян написал заявление о сложении полномочий главы облсовета.

Соответствующий пост глава Харьковского областного совета опубликовал у себя на странице в Facebook.

“Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа.

Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. НЕ прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует”,- написал Товмасян.

В повестке дня внеочередной сессии облсовета 3 вопроса и «разное».

 

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