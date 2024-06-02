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Аварійні відключення у неділю діятимуть по всій Україні крім трьох областей
Сьогодні, 2 червня, з 9:00 та протягом всієї доби для промислових і побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, діють аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Причина аварійних відключень світла в неділю – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.