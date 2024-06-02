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Аварійні відключення у неділю діятимуть по всій Україні крім трьох областей

Аварійні відключення у неділю діятимуть по всій Україні крім трьох областей

Сьогодні, 2 червня, з 9:00 та протягом всієї доби для промислових і побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, діють аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Причина аварійних відключень світла в неділю – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Агентство Телевидения Новости

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