Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових.

Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;5 тисяч 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї;медичні засоби.

Агентство Телевидения Новости