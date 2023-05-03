Базы США в Финляндии

Пламенный привет питерскому ПВО, часть которого сняли на фронт. Оставшееся ПВО будет пугать неожиданно появившуюся новую страну НАТО в одиночку. Если сможет... РПЦ уже начало молиться о том, чтобы финские националисты не вспомнили о возвращении исконно финских земель в родную гавань?

Джерело: https://t.me/gistapapapa/65653

Росія досягла непередбачуваної мети "СВО": військова база США з'явиться у 200 км від Санкт-Петербурга. Це надзвичайно важливо для нас…

Перебуваючи на фінсько-російському кордоні, американські вояки зможуть не тільки заздрісно спостерігати у біноклі за невтомною інтоксикацією російського духу, але й розчохлити знамениті Patriot в безпосередній близькості від міста на Неві. Це повністю зводить на пси воєнну доктрину Московії.

● Новина про очікувану базу США в Фінляндії важлива для України з двох причин:

● Перша з них - це територіальна близькість до Санкт-Петербурга. За потреби, американські солдати зможуть обстрілювати малу батьківщину бункерного з відстані 200 км, тобто ракетами з відносно невеликим радіусом дії, що дуже економічно. Крім того, американська ППО перехоплюватиме знамениту ядерну зброю безпосередньо на території РФ. І це дуже прекрасна перспектива, коли ядерна боєголовка бумерангом прилетить десь в район Петергофа. Такий собі Бєлгород 2.0 в тилу РФ.

● Друга причина - бункерному доведеться прикривати свою пітерську задницю. Він уже наказав створити новий військовий округ в Санкт-Петербурзі. Але наказувати, як відомо, не мішки тягати. Округ - це, щонайменше, 50 тис. додатково озброєних, навчених, одягнутих військових, готових годувати комарів під фінським кордоном. Туди ще треба стягнути ППО, важкі озброєння, інженерну та іншу техніку, яка в рашистів невпинно закінчується. А де це все брати, як не на українському фронті?

● Цікавий факт: совєти так само намагалися проковтнути Фінляндію, як русня - Україну.

● Сталін в рамках пакту Молотова-Рібентропа відгриз у Гітлера Фінляндію. Батьківщина Йоулупуккі знадобилася кремлеві, аби посунути кордон подалі від Ленінграду. СРСР напав на фінів 30 листопада 1939 року. Ліга націй (прототип ООН) визнала тоді Союз агресором та виключила зі своїх лав (тобто, справилася зі своїми функціями, на відміну від ООН у 2022-му). Через 104 дні сталінські війська відступили. 1944 року фіни та совєти підписали т.зв. перемирʼя, в межах якого Хельсінки пообіцяли дотримуватися нейтрального статусу у взаєминах з усіма потенційними ворогами СРСР.

● Кремль ще пожалкує, що випустив Фінляндію з-під свого контролю. Фінська армія - одна з найбоєздатніших в Європі: у неї лише артилерійських стволів понад 1,5 тис., зокрема 700 гаубиць, 700 крупнокаліберних мінометів та 100 ракетних комплексів. Потужність фінської арти перевищує потенціал Польщі, Німеччини, Норвегії та Швеції разом взятих. Тепер у країни жодних зобовʼязань перед РФ, тільки перед НАТО.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/756

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