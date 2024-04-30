Лобістська кампанія, створена українцями у США

The Washington Post: Американські, українські та європейські офіційні особи, американці українського походження, нобелівські лауреати, науковці, солдатські матері, пастори-євангелісти та багато інших людей приєдналися до багатомісячної лобістської кампанії, щоб подолати перешкоди, які чинить законопроект ультраправими республіканцями.

Ця кампанія не завжди була скоординована, але була націлена на те, щоб провести законопроект через Конгрес. Тепер вони сподіваються, що зброя надійде вчасно та допоможе стримати тиск російської армії.

Але, оскільки деякі експерти передбачають, що протистояння затягнеться на роки, лобістська мережа стала ще одним найважливішим елементом підтримки України.

Можу з упевненістю сказати, що такому явищу, як державний лобізм Україна до цього не приділяла увагу від слова зовсім. Його започаткували добровольці з діаспори та українських церковних кіл.

Тепер завдання полягає у тому, щоб надати лобізму скоординований характер, і очолити його повинно вітчизняне МЗС.

За матеріалами: https://t.me/c/1496296645/18953

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