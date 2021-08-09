Бесперебойная подача теплоносителя и экономия: в Харькове модернизируют котельную, которая обеспечивает теплом Павлово Поле и Алексеевку

Котельная "Павлово поле", на улице Шекспира, вырабатывает до 10 процентов тепловой энергии в городе. Ее «возраст» - почти шесть десятков лет и ввиду существенного исчерпания ресурса о качественной подаче услуги в последнее время даже речи не было.

Прошлой зимой участились случаи возникновения дефектов как на котлах, так и на вспомогательном оборудовании. Как результат, в разгар отопительного сезона без тепла и горячей воды остались сотни харьковчан. Городские власти назвали эту ситуацию недопустимой и весной на котельной стартовала масштабная реконструкция.

По словам начальника Шевченковского филиала теплосетей Владимира Комарницкого, в котельной находится пять котлов. Сейчас три водогрейные котла полностью отремонтированы, один - в работе. Кроме этого, в ходе реконструкции установили новые насосы, которые позволяют автоматически регулировать нагрев воды. До этого это делали вручную.

Владимир Комарницкий, нач. Шевченковской филиала КП «ХТС»

Преимущества нового оборудования, то что раньше постоянно работал напор. На сегодняшний день, оно работает. Регулятор температуры - нагрелось и затем останавливается, держит постоянную температуру. Если раньше работало бесперебойно, то на сегодняшний день оно работает с перебоями - регулятор температуры регулирует давление и подачу горячей воды, а ​​также теплоносителя

По словам исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова, котельная должна быть модернизирована так, чтобы во время отопительного сезона можно было обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды. От котельной запитано 352 жилых дома Шевченковского района Харькова. Кроме этого, важен и вопрос экономии.

Для этого в котельной установил два современных насоса, которые потребляет на 30% меньше электроэнергии. Только на одном таком насосе предприятие сможет сэкономить до 10-12 млн грн. Также котельную оборудовали системой, которая обеспечит бесперебойную работу в случае отключение электроэнергии.

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова

Котлы, которые мы сегодня реконструировали, повышают КПД, плюс 30-35 процентов, от того какое было, в тот отопительных сезон. Мы сегодня считаем каждую копейку. Так держим баланс, чтобы, не дай Бог, не поднимать тарифы. Все для этого делается, чтобы применять новейшие энергосберегающие системы, экономить газ, электроэнергию

Аналогичные работы проводятся во всех котельных города, говорит Терехов. В общем, в этом году до начала отопительного сезона планируют заменить примерно 100 км магистральных трубопроводов. Завершить работы по реконструкции котельной "Павлово поле" тепловики планируют также до начала отопительного сезона.

Агентство Телевидения Новости