Без горячей воды и отопления: в некоторых больницах все еще нет тепла

Горячий чай, несколько одеял и теплые свитера. Так сейчас проходит стационарное лечение Николая Валентиновича. Говорит, чтобы хоть как-то согреться вынужден спать в теплой одежде, а одного одеяла ночью явно недостаточно.

Николай Кривошей, пациент стационара

Вчера приходил мастер, говорит, что все перекопано и что это сама больница готова принимать, но в силу того, что перекопано всё - не включают. В прошлом году были "заминки" маленькие, а в этом году вообще уже распустились эти службы.

С начала старта отопительного сезона тепло в городскую клиническую больницу №14 пытались подать уже несколько раз. Пациенты говорят, с каждым днем ​​в палатах становится все холоднее, ведь температура воздуха ночью постоянно уменьшается. Боятся представить, что будет, когда столбик термометра опустится ниже нуля.

Людмила Карпицкая, пациентка стационара

Мы лежим одетые под какими-то одеяльцами. Ну, как они могут быть теплые...

Мария Васильевна, пациентка стационара

Холодно, как же тепло? Ну, мне жарко, потому что я еще мотаюсь, я только обхожу все. Девочки говорят, холодно.

На улице холодно, отопления никакого нет, воды горячей нет, как вы бы дома себя бы чувствовали? Так и мы. Ну, здесь дают они одеяло... пожалуйста.

Выдавать дополнительное одеяло и горячий чай в больнице будут до тех пор, пока батареи не станут теплыми. Пока же администрация советует и медицинскому персоналу, и пациентам одеваться теплее.

В отделении неотложной помощи сейчас включают обогреватели, а некоторых пациентов, после завершения процедур отпускают домой, рассказывает главный врач больницы. Сегодня же тепловики вновь пытались подключить больницу к системе, но к полудню батареи в палатах и ​​кабинетах все еще были холодными.

Михаил Ковтун, главный врач "Городская клиническая больница № 14 им. Гиршмана"

Несколько раз была попытка включения и новые порывы, они просто день и ночь на этих порывах пытаются их “залатать”. Сегодня утром обещали, в крайнем случае я звонил еще до 9-ти часов - сказали, что будем пытаться. Так, что зависит от нас - мы за лето выполнили полностью, весь объем работ, подготовили систему, мы полностью заменили “рамку” внутри больницы.

В это же время в "Харьковских тепловых сетях" говорят: работы по подключению тепла продолжаются по графику, а задержки могут возникать из-за аварии на теплосетях - на этом этапе это обычное дело. Так, на сегодняшний день тепловики подключили к теплу 94 процента медицинских учреждений, 85 процентов объектов культуры. В некоторых школах и детских садах тепло все так же продолжают ждать.





Агентство Телевидения Новости