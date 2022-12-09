Держава
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09.12.2022 19:44
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Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні на $275 мільйонів

Сполучені Штати підготували новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме, зокрема, нові вогневі можливості для комплексів HIMARS, артилерійських систем, а також для протиповітряної оборони України.

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я радий повідомити, що незабаром надійде новий пакет безпеки для України в обсязі $275 мільйонів», – зауважив представник Білого дому.

Агентство Телевидения Новости

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