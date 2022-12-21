Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot

США в новому пакеті військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot. Після чого українські бійці будуть навчатися нею керувати. Про це повідомляється на сайті Білого дому, пише ГлавКом.

«Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже $2 млрд допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

Оголошення Байденом нового пакету заплановано на 21 грудня.

Раніше повідомлялося, що у межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення.

Агентство Телевидения Новости