Білогорівка у Луганській області зачищена і повністю під контролем ЗСУ, – Гайдай

Українські військові зачистили та повністю взяли під контроль селище Білогорівка у Луганській області.

За його словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, були моменти, коли Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до російських окупантів. Про це пише Громадське.

«Але наразі [Білогорівка] зачищена і повністю під контролем українських військових», – сказав Гайдай.

Він наголосив, що ситуація на фронті та в окупованих населених пунктах постійно змінюється. Так, у відповідь на критику через повідомлення про вихід російських сил з Кремінної, Гайдай наполіг, що у той момент так і було.

«Дивно, що критикани зявилися через декілька днів […] Можна знайти багато людей, які підтвердять мої слова щодо Кремінної, що повтікали всі, реально. Нікого не було, жодного військового. А потім або їх повернули, або це були інші військові. Через день-два вони тільки повернулися. А такий був вакуум у Кремінній, що можна було заходити…», – сказав Гайдай.

Він наголосив, що у передчутті масштабної деокупації Луганщини варто запастися терпінням. На думку Гайдая, цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині, адже ефекту несподіванки не буде. Зараз, за словами Гайдая, на Луганщині тривають важкі бої.

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Нагадаємо, 12 вересня Гайдай заявив, що в його регіоні теж є звільнені населені пункти і там триває зачистка. Він також розповів, що окупанти похапцем покидають Луганщину, а в тих населених пунктах, де російська армія залишилася, їхні бійці деморалізовані. Гайдай додав, що провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів – після команди військових.

Агентство Телевидения Новости