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Болгарія з 1 липня повністю перейде на азербайджанський газ
Посол Азербайджану в Болгарії Гусейн Гусейнов заявив, що з 1 липня країна зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі.
Повноцінне постачання розпочнеться після завершення в червні тестового прокачування газу інтерконектором Греція-Болгарія (IGB).
«Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня», — повідомив Гусейнов.
Газпром повідомив 27 квітня, що призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову платити за нього в рублях.
Більшість європейських країн відмовилися платити за газ у рублях.
Источник: elektrovesti.net