Болгарія з 1 липня повністю перейде на азербайджанський газ

Посол Азербайджану в Болгарії Гусейн Гусейнов заявив, що з 1 липня країна зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі.

Повноцінне постачання розпочнеться після завершення в червні тестового прокачування газу інтерконектором Греція-Болгарія (IGB).

«Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня», — повідомив Гусейнов.

Газпром повідомив 27 квітня, що призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову платити за нього в рублях.

Більшість європейських країн відмовилися платити за газ у рублях.

Источник: elektrovesti.net

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