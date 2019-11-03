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Болгария выразит протест Франции из-за высказываний Макрона о нелегалах

Болгария выразит протест Франции из-за высказываний Макрона о нелегалах

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием президента Эммануэля Макрона по поводу мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

МИД Болгарии также вызвал на понедельник посла Франции Флоранс Робин для объяснений об "украинских и болгарских бандах", о которых Макрон говорил в интервью газете Valeurs Actuelles.

Ранее Министерство иностранных дел Украины также пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний Макрона.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

"Я предпочел бы, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарским или украинским нелегальным каналам", - сказал президент Франции.

Источник: eurointegration.com.ua

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