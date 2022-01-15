Большинству харьковских школ не утвердили меню

Почти 60% учебных заведений Харьковской области не согласовали меню из-за несоответствия новым нормам питания, теперь директорам грозят штрафы.

Об этом "Суспільному" рассказал и. о. начальника Госпродпотребслужбы Харьковской области Александр Овчаренко.

Всего в Харьковской области 700 учебных заведений.

По его словам, на согласование подают как меню отдельных заведений, так и территориальных громад. В частности, согласованы единые сезонные меню для всех школ Харькова, а также Ольховской, Липецкой, Циркуновской, Солоницевской, Песочинской, Малоданиловской, Люботинской громад.

Если во время проверки специалисты Госпродпотребслужбы области обнаружат, что у школы не согласовано меню, руководителю учебного заведения грозит штраф.

Переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт завершился 1 января 2022 года. В обновленном меню ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

В школьных буфетах запрещено продавать:

• сладкие хлебобулочные изделия,

• продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов,

• газированные напитки, в том числе сладкие,

• мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства,

• непастеризованные соки и молочные продукты.

Напомним, в Харькове подорожало питание в школах и детских садах, но в 2022 году для учеников младших классов оставят бесплатные завтраки, а для первоклашек – бесплатное молоко.

Для справки. С этого учебного года в Украине внедряется новая система питания в школах.

Ее основные нормы:

• порции в соответствии с возрастом;

• введение в меню разных овощей, по 100 граммов на каждый прием пищи, и ограничение картофеля;

• ежедневное употребление фруктов (по 100 граммов на порцию), раз в неделю – сухофруктов;

• исключение из меню сосисок и колбасы из-за высокого содержания соли;

• ведение ежедневных молочных продуктов на завтрак;

• введение двух рыбных дней в неделю;

• ставка на каши как основной гарнир;

• сокращение потребления детьми соли;

• напитки не будут подслащивать;

• контроль качества жиров;

• возможность введения школой системы шведского стола.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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