Борьба за рынок и рабочие места: представители торговли готовы к "предпринимательскому майдану"

Поджоги объектов, отключение воды и силовое давление. Конфликт по поводу дороги через рынок «Барабашово» давно вышел за рамки закона, говорят предприниматели. В мэрии владельцев бизнеса не слышат, потому, устав ждать конструктивного диалога с харьковскими чиновниками, поехали в Киев. Харьковчане уверены, что внимания со стороны правоохранительных органов к ситуации - недостаточно. С плакатами и многочисленными документами пришли к Офису Генпрокурора, Офису Президента и к Верховной Раде.

Ирина Денисова, лидер общ. орг. "За свой выбор":

Происходят ужасные вещи. Торговый центр "Барабашово" пытаються рейдерски захватить. Нам всяческими способами устраивают блокаду. Второй год у нас идет противостояние с мэрией за защиту собственных прав, за защиту свобод, за защиту мест, на которых мы работаем. разные истории у нас были. Нас палили, сжигая наши торговые точки. Нам угрожали бульдозерами.

Люди надеются, что конфликт разрешится мирно и законно, а Харьков не станет столицей предпринимательского Майдана. Встретились с харьковчанами не только представители Офиса Генпрокурора, но и депутаты разных фракций Верховной Рады: Юрий Бойко, Александр Фельдман, Юрий Одарченко, Александр Куницкий, Павел Сушко и другие. С варварскими методами давления на бизнес и попытками руководства города реализовать собственные амбиции за счет предпринимателей следует активно бороться - таким был итог диалога лидеров профсоюзов с народными избранниками. Центральная власть может повлиять на власть местную, уверены в торговом центре «Барабашово». Предприниматели готовы начать бессрочный предпринимательский майдан. На своем "рубеже", так называют часть территории рынка сами предприниматели, подожгли бочки, как символический огонь протеста. Дежурство круглосуточное - на случай, если коммунальщики будут штурмовать торговый центр.

Алексей Тарасенко, предприниматель ТЦ "Барабашово":

Сейчас предприниматели ТЦ "Барабашово" находятся фактически в блокаде. Нам отключают воду, несмотря на то, что карантин и должны быть санитарные нормы. годами не делаются подъезды к рынку.

Новая дорога, которую планируют строить городские чиновники, разделит торговый центр таким образом, что покупателям будет трудно добраться в нужное место, отмечают предприниматели «Барабашово». И добавляют: хозяйственные ряды и другие магазины вообще снесут - следствием станет потеря работы для тысяч людей.

Поддержать харьковчан уже готовы коллеги из Одессы, Винницы, Хмельницкого и Днепра. Слово - за представителями центральной власти в Киеве.





Агентство Телевидения Новости