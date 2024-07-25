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Борова вже не смт, а селище: Рада прийняла закон зміни категорій населених пунктів

Борова вже не смт, а селище: Рада прийняла закон зміни категорій населених пунктів

28 липня 2023 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому проєкт Закону «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

Про це повідомляє Боровська селищна рада.

Населені пункти, де є садибна забудова та чисельність населення понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами. Закон скасовує поняття «селище міського типу» (смт). Тобто Борова, відповідно до закону, вже не смт, а селище.

Так, згідно із документом, тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста.

Агентство Телевидения Новости

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