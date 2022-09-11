Борщова – під контролем ЗСУ

Про повернення селища Борщова Харківської області під контроль ЗСУ повідомляє 249 батальйон 127 бригади ТрО.

Проте, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, називати пункти, в які щойно зайшли українські захисники, зарано. «Навіть якщо ЗСУ зайшли до міста, це не означає, що воно вже звільнене. Коли можна говорити, що населений пункт наш? Коли населений пункт зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи», – пише Маляр.

Вона пояснює, що якщо ЗСУ фізично зайшли до населеного пункту, це саме собою ще не означає, що Україна його «контролює». Для цього потрібно повести цілу серію «спеціальних заходів зі звільнення».

Агентство Телевидения Новости