Британцы начали получать паспорта без отметки о ЕС на обложке

Британцы начали получать новые паспорта без отметки «Европейский Союз» на обложке.

Об этом сообщает The Guardian.

«Правительство Великобритании началo выдавать британские паспорта без слов «Европейский Союз», хотя Великобритания пока остается полноправным членом блока», - говорится в сообщении.

Этот факт вызвал возмущение среди людей, которые подавали заявку на новые паспорта и надеялись, что эмблема членства в ЕC будет сохранена.

Правительство страны удалило отметку из новых темно-красных обложек паспортов, которые были выпущены 30 марта, исходя из ожиданий, что Великобритания выйдет из блока 29 марта.

Паспорта со старым дизайном еще некоторое время будут выдаваться, пока их запасы не будут исчерпаны.

В Министерстве внутренних дел отметили, что для британцев не будет никакой разницы, пользуются ли они паспортом со словами «Европеский Союз» на обложке или без.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня. Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Великобритания может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая.

На сегодня, согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля. Причем, состоится «жесткий» Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение.

Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится 10 апреля.

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