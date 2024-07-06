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Британських виборців підкорив «неправильний» лівий: чому варто звернути увагу на нового премʼєра його величності

Британських виборців підкорив «неправильний» лівий: чому варто звернути увагу на нового премʼєра його величності

14-річне правління консерваторів у Великій Британії завершено. Партія Ріші Сунака продула вибори ще видовищніше, ніж українська збірна — Євро-2024. Новим прем'єром стає лідер лейбористів Кір Стармер: він розпочав політичну кар’єру страшенно пізно, в 56 років, і йому вдалося нечуване — задля перемоги повністю “перезапустив” лейбористів. 

▶ ️«Лейбор» з пелюшок. Народився в сім’ї робітників — прихильників лейбористів, вони назвали сина на честь засновника партії Кіра Харді. Декілька цікавих фактів про нового британського премʼєра:

● Справжній лицар і адвокат знедолених. Стармер побудував блискавичну кар’єру юриста, брався за важкі та резонансні справи, захищаючи простих людей. В підсумку очолив Королівську прокурорську службу Англії та Уельсу (це щось на кшталт генпрокурора). За юридичну бездоганність посвячений у лицарі. 

● Віртуоз. За період керівництва партією Стармер жодного разу серйозно не накосячив, як це «вдавалося» Борису Джонсону та Ліз Трасс.

● Не карʼєрист. Свого часу відмовився від участі у виборах лідера лейбористів через брак досвіду.

▶ ️Великобританію чекають нестандартні рішення під керівництвом Стармера. 

● Його ключова фішка — відмова популізму. Стармер поглянув на ситуацію реалістично та відмовився від класичних лівацьких «заманух», як то безкоштовне навчання в університеті, націоналізація низки підприємств, масштабні екологічні інвестиції, а також про будівництво доступного житла, покращення системи охорони здоров’я, подолання бідності та рівності. 

● Задля зближення з бізнесом Стармер перестав говорити про підвищення податків. Якщо раніше лейбористи закликали відмовитись від інвестицій в оборону та ставилися вороже  до НАТО, але тепер «пересіли» на протилежні погляди. 

▶ ️Зміни - ось головна обіцянка передвиборчої кампанії Стармера. Стратегія спрацювала.

● У Великобританії накопичилося чимало внутрішніх соціально-економічних проблем, а це і є «зона сили» лейбористів. Тільки вони опікуються вже не лише рахунками за комірне, внутрішніми реформами, інфляцією та податками. Стармер дивиться за межі країни. 

● Зокрема, новий прем’єр Стармер не відмовляється від зобов’язань Великобританії щодо України. “Я завжди чітко заявляв, що Путін несе одноосібну відповідальність за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну”, — Стармер.

Стармер в Україні — на початку широкомасштабної агресії. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/989

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