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Бюджет на наступний рік ухвалено в першому читанні, – Шмигаль

Бюджет на наступний рік ухвалено в першому читанні, – Шмигаль

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомляє Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком», – зазначив Шмигаль.

«Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили», – прокоментував голосування народний депутат України Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що дане рішення підтримало 247 депутатів.

Агентство Телевидения Новости

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