"Будемо червоніти перед МВФ": Кабмін може відкласти на місяць запуск ринку газу для населення

Кабмін може на один місяць продовжити спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО) - у такому разі один з пунктів меморандуму з МВФ не буде виконано вчасно.

Про це під час онлайн зустрічі Energy club заявив голова Нацкомісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

За його словами, де-юре, до скасування ПСО залишається всього тиждень, але на сьогодні "єдине, що зроблено - це НКРЕКП спростила процедуру зміни постачальника газу для населення".

"Зараз йдеться, що ПСО буде продовжено на місяць і всі сподіваються, що протягом цього місяця вирішаться проблеми (з переходом на газовий ринок) хоча б частково.

Головна з них - визначення Постачальника газу останньої надії. Раніше ще була мова про Гарантованого постачальника, але зараз вже про це ніхто не говорить", - пояснив Тарасюк.

Він підкреслив, що скасування ПСО з 1 липня - одна з умов України перед МВФ в рамках меморандуму про фінансову допомогу на 5 млрд доларів.

"Два тижні тому ми підписали меморандум і вже не виконали одне з його положень. Будемо червоніти перед МВФ. Тим не менше ніхто не опускає руки", - додав голова НКРЕКП.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) внесла зміни до низки регуляторних актів, спростивши процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня 2020 року.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Источник: epravda.com.ua

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