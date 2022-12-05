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Сегодня 14:10
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Чергова масована ракетна атака на Україну

Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомляє, що росіяни запустили ракети і просить жителів області пройти до укриття.  Наразі тривога оголошена у більшості областей України. 

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram закликав мешканців області не ігнорувати сирену, оскільки є загроза ракетних ударів.

Про ракетну небезпеку також попередив голова Житомирської ОВВ.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram залишив таке повідомлення: “Тривогу не ігноруйте, відіб’ємось”.

 Як повідомляли Українські Новини, Російська Федерація підняла в повітря 14 стратегічних бомбардувальних літаків ТУ-95. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Telegram. Після чого повідомили про запуски ракет.

Відомо про вибухи у Запоріжжі.

Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Винницька та Полтавська область – успішне збиття великої кількості ракет. ПВО працює над Черкассами, Київщиною, Донеччиною, Миколаєвом

Агентство Телевидения Новости

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