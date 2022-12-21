Чергову партію спецтехніки та трансформаторів отримали харківські енергетики

Міжнародний Комітет Червоного Хреста передав обленерго чергову партію допомоги.

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на чолі з головою суб-делегації Максимом Заболуєфом відвідали «Харківобленерго», де зустрілися з керівництвом товариства. У рамках заходу учасники обговорили нагальні проблеми, які постали перед харківськими енергетиками під час війни в Україні.

Від МКЧХ для обленерго було передано три екскаватори-навантажувачі Cukurova, які дуже необхідні для робіт з відновлення електропостачання. До цього енергетики вже отримали від Червоного Хреста 29 трансформаторів та бурильно-кранове устаткування.

Передані обладнання та спецтехніка вкрай необхідні для відновлення електропостачання на деокупованих територіях та у населених пунктах, які найбільше постраждали під час бойових дій. Через ворожі обстріли було пошкоджено тисячі трансформаторних підстанцій та сотні повітряних ліній «Харківобленерго». Нова техніка одразу поїде до виробничих підрозділів, які цілодобово займаються ремонтом пошкоджених мереж та обладнання. Це допоможе швидше повернути світло в оселі людей, зазначив в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» Костянтин Логвиненко.

Агентство Телевидения Новости