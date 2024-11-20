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"Чим далі битимуть ЗСУ, тим коротшою буде війна" - Сибіга

Чим далі битимуть ЗСУ, тим коротшою буде війна - Сибіга

Таку думку про зняття обмежень на удари вглиб Росії висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед засіданням Радбезу ООН до 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України.

Сибіга наголосив на законному праві України завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, що "врятує життя наших цивільних осіб, і це може мати дуже позитивний вплив на ситуацію на полі бою".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28820

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