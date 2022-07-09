Чому росіяне так тримаються за села на Харківщині- ISW

Окупанти роблять все, щоб не допустити ЗСУ до Цупівки, захистити наземні шляхи сполучення (GLOC) до Ізюму та зашкодити українським військам вийти до кордону з росією

осійські сили не досягли жодних підтверджених успіхів поблизу Харкова 8 липня, але, ймовірно, намагаються завдати шкоди українським контратакам.

Про це повідомляє сайт Інституту вивчення війни.

Армія Путіна намагається провести атаку під Дементієвкою, щоб зірвати українські контратаки, що продовжуються, з Прудянки на північ у напрямку російських позицій у Цупівці.

“Генштаб України повідомив, що українські сили відбили дві атаки російських військ на Дементієвку. Російські сили у Малих Проходах та Великих Проходах, ймовірно, намагаються атакувати на захід у напрямку Дементієвки, щоб досягти української наземної лінії зв’язку (GLOC) на дорозі T2117, яка підтримує передові українські позиції у Прудянці. Два водосховища на північ і південь від Дементьєвки ускладнюють можливі підходи Росії до Т2117 і, ймовірно, спрямовують російські сили до українських оборонних позицій у Дементівці”, – йдеться у повідомленні

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