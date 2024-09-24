Цифровізація армії та реформа ТЦК – Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за рік його перебування на посаді його команді вдалося цифровізувати українську армію.

Подальша мета — стовідсоткова диджиталізація військового документообігу та реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), написав Умеров у своїй колонці для Forbes Ukraine, повідомляє Громадське.

За його словами, після створення застосунку «Резерв+» вдалося знизити фізичне навантаження на ТЦК, а електронні військово-облікові документи через застосунок отримали 3,5 млн українців.

Умєров також вказує, що у 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку, а попереду — перехід на 100% в диджитал-документообіг.

«Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо», — наголошує міністр оборони.

Посадовець також наголосив на успіхах боротьби з корупцією, заявивши, що йому та його команді вдалося «почистити» систему всередині міністерства.

За словами Умєрова, спільно з правоохоронними спеціалізованими та антикорупційними органами викрито десяток ділків, які збагачувалися на армії, а цьогоріч на закупівлях вдалося зекономити понад 16 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости