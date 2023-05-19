ЦНАП Харківського району надали понад півмільйона послуг
Рік тому, після початку повномасштабної війни, відновили роботу 12 центрів надання адміністративних послуг міста Харкова.
Під час обстрілів міста п’ять центрів було пошкоджено, три з них уже відремонтовані. Зараз у ЦНАП надають 204 послуги, тоді як у травні минулого року їх було лише 22.За цей рік громадяни отримали півмільйона послуг. З 24 лютого 2022 року було опрацьовано понад 14 тис. електронних звернень, що надійшли через соціальну мережу «Facebook», месенджер «Telegram» та на електронну пошту. Адміністратори ЦНАП надали 240 тис. консультацій, а оператори кол-центру дали 220 тис. відповідей.Крім того, були впроваджені нові послуги, зумовлені реаліями воєнного часу: реєстрація інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно; прийом повідомлення від власників житла про безоплатне розміщення ВПО; прийом заявок на отримання грошової допомоги ООН (Гімназійна набережна, 26).ЦНАП працюють п’ять днів на тиждень, з 8:00 до 16:00.